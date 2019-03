ULTIMA ORA: Mama moarta de 8 Martie, la Dumesti!

DRAMA… O femeie in varsta de 45 de ani, din comuna Dumesti, a fost gasita moarta in aceasta dimineata, de catre o prietena, venita in vizita. A fost solicitata imediat Ambulanta, caci cea care a gasit-o, crezand ca ea mai este in viata si poate fi ajutata. La fata locului insa, echipajul de pe Ambulanta a constatat ca, de fapt, femeia era moarta de cateva ore. Cazul a fost predat Politiei, care a demarat cercetari. Victima era vaduva si mama a trei copii, doi baieti majori si a un copil de 10 ani, care are dizabilitati. Femeia, Dana C., este verisoara viceprimarului orasului Negresti, care a anuntat ca se va implica pentru inmormantarea crestineasca a rudei... citeste mai mult

