La doar două zile după ce Dan Petrescu și-a prelungit contractul cu CFR Cluj până în 2020, Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului, a oferit o dezvăluire șocantă: "Bursucul" s-ar fi înțeles cu o echipă din China, iar oficialii clujeni ar fi luat deja legătură cu Edward Iordănescu.

"Eu am informații conform cărora Dan Petrescu ar fi semnat în China. Eu așa am informații. Pe oricine deranjez, îi invit la testul poligraf. E ceea ce am auzit!

În plus, am auzit că CFR deja l-a contactat pe Edward Iordănescu pentru a merge acolo. Poate sunt... citeste mai mult