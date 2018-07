ULTIMA ORA: Inundatii in comuna Grivita, in Barlad, DE 581 plin cu noroi de la aluviuni! | FOTO | VIDEO

CODUL BLESTEMAT… Vremea rea, cu ploi torentiale, anuntata deja de meteorologi (codul galben de ploi si vijelie), care s-a abatut asupra sudului judetului Vaslui, a provocat in aceasta dupa amiaza din nou inudatii in 10 curti si doua case din comuna Grivita – una in satul Grivita si una in Trestiana, in Barlad – in zona Gara si Gura Leului, precum si pe DE 581, in zona localitatilor Bogdanesti si la iesirea din comuna Banca spre Barlad. Atat in comuna Grivita cat si pe DE 581, inudatiile au fost provocate de apa cursa de pe versanti, care n-a putut fi preluata de rigolele subdimensionate. Intre localitatile Bacani si Bogdantia... citeste mai mult

