CFR a transferat pentru Liga Campionilor în această vară, dar clujenii punctează şi la capitolul plecări! Cel mai sonor nume care o va părăsi pe campioana României în această vară este Ibrahima Balde, atacantul adus la cererea lui Dan Petrescu şi plătit regeşte, care este dorit în Spania. Anunţul a fost făcut de presa din Spania.

Balde mai are contract cu CFR până în 2020, dar ar putea să o părăsească pe CFR cu destinaţia Spania. AS scrie despre interesul lui Oviedo pentru Ibrahima Balde (29 de ani). Oviedo joacă în liga a doua din Spania. Concret, jurnaliştii de la AS scriu că Oviedo aşteaptă ca Balde să devină... citeste mai mult

