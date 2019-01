Gigi Becali a anunţat că Harlem Gnohere e aproape de a pleca de la FCSB, motiv pentru care a început să caute încă un atacant. Finanţatorul FCSB a luat legătura cu Bogdan Stancu, care însă i-a spus că mai rămâne un an în Turcia. Andrei Cristea rămâne în continuare o variantă pentru FCSB.

"Bogdan Stancu mi-a dat răspuns ieri, a zis că vrea să mai rămână un an. Are ofertă de 400.000 la semnătură şi 900.000 pe an. A vorbit cu familia lui şi familia vrea să mai rămână acolo. El a zis că vrea să vină, dar mai rămâne un an acolo. Cu Gnohere o să ştiu... citeste mai mult