Dunărea Călăraşi a mai luat un fotbalist de la FCSB, după ce l-a adus pe Daniel Benzar (21 de ani). De data aceasta, nou-promovata a pus mâna pe Ianis Stoica (16 ani), mijlocaş care vine sub formă de împrumut, până la finalul sezonului, pentru a prinde minute la echipa antrenată de Dan Alexa.

Ianis Stoica are şansa acum, după mai bine de un an petrecut în echipa FCSB, să arate ce calităţi stăpâneşte şi la ce nivel este faţă de jucătorii din Liga 1 Betano. Fiul lui Pompiliu Popescu a plecat la Dunărea Călăraşi pentru... citeste mai mult

