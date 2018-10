VITEZOMANI… Doi tineri din localitatea Halaresti, comuna Iana, sunt protagonistii unui accident spectaculos, cauzat de viteza excesiva, pe drumul judetean din zona. Ionut G., in varsta de 20 de ani, se afla la volanul masinii sale, avandu-l pe bancheta din dreapta pe amicul sau, Petrica C. in varsta de 25 ani. Impreuna se deplasau spre Barlad, unde mergeau “la un suc”. Avand viteza peste limita legala, intr-o curba, soferul a pierdut controlul asupra volanului, masina iesind de pe partea carosabila, sarind peste un sant si lovind un stalpul de electicitate, pe... citeste mai mult

