Ionel Dănciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a anunţat acum într-o conferinţă de presă faptul că Ioan Filip a semnat cu Dinamo. Acesta nu are deocamdată drept de joc, iar sub comanda lui Rednic vine din postura de liber de contract.

Mijlocaşul de 29 de ani s-a despărţit de cei de la Debrecen şi se va pregăti alături de dinamovişti. "Filip este sută la sută jucătorul lui Dinamo, ne bucurăm că am reuşit să-l aducem. Se antrenează cu echipa, nu are încă drept de joc, dar e al nostrupentru un şi jumătate", a spus Dănciulescu.

De asemenea, antrenorul Mircea Rednic a anunţat posturile pe care...