AS, unul dintre ziarele din Spania apropiate de Real Madrid, deschid site-ul cu o nouă ştire despre transferul lui Florin Andrei Raţiu (20 de ani) la Real Madrid. În prezent, acesta evoluează la Villarreal B, dar campioana Europei îl urmăreşte atent pe fotbalistul român pe care Mirel Rădoi îl are în vizor pentru convocarea la Campionatul European din 2019, găzduit de Italia şi San Marino.

Jurnaliştii spanioli scriu că şefii lui Real Madrid sunt hotărâţi să-l transfere încă din această iarnă pe Raţiu, deoarece preţul său ar putea creşte dacă va merge cu România la Euro 2019. AS scrie că Raţiu e văzut ca o variantă de viitor pentru echipa mare a Realului. În acest moment,...

