Nicolae Dică (38 de ani) a dezvăluit, vineri, că FCSB are de gând să joace la Piteşti meciurile de acasă din următoarea perioadă, în ciuda adversităţii fanilor argeşeni cărora le reaminteşte că nu erau alături de echipă în mandatul său la SCM Piteşti.

"Am vorbit cu MM Stoica şi cu patronul şi am spus că ar fi bine să jucăm la Piteşti, pentru că atunci când am mai fost acolo, în urmă cu doi ani şi jumătate, echipa a fost primită foarte bine, a avut parte de susţinere şi de condiţii foarte bune, plus că ar fi bine şi pentru Piteşti să vină o echipă de Liga 1, să joace acolo cea mai titrată echipă din fotbalul românesc", a spus Nicolae Dică, la Digi Sport, înainte să... citeste mai mult

