ULTIMA ORA: copila de 15 ani, “Miss Boboc” la un liceu barladean, moarta intr-un accident rutier!

SFASIETOR… O copila de numai 15 ani, eleva a Colegiului Tehnic “A. I. Cuza” din Barlad, Raluca Noaca, a murit astazi la Spitalul “Elena Beldiman” . Fata fusese victima unui accident, petrecut chiar in satul natal, Perieni. Aceasta se afla in masina condusa de un tanar teribilist, de doar 18, cu permisul abia luat. Din cauza vitezei excesive, masina a lovit un cap de pod din beton si s-a rasturnat. Raluca a fost grav ranita si transportata in cel mai scurt timp la Spitalul din Barlad. Medicii au incercat sa ii salveze viata, s-a intervenit... citeste mai mult

