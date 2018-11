ULTIMA ORA: Copil de 7 ani, cu capul strivit la Fruntiseni!

TRAGIC… Ambulanta Barlad a fost solicitata in comuna Fruntiseni, in urma cu o ora, unde s-a petrecut un accident casnic, ingrozitor. Un copil de 7 ani a fost prins sub un corp de mobila din locuinta. Micutul a fost lovit puternic la cap. Echipajul medical a gasit copilul cu capul strivit, avand otoragie. S-a intervenit imediat, copilul a fost transportat la Spitalul din Barlad, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranian sever.In aceste momente, medicii stabilesc care este conduita ce urmeaza sa fie aplicata in acest caz. Posibil ca micutul sa fie trimis la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Vom reveni cu... citeste mai mult

Sursa: Vremea Noua