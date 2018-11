Returul finalei de Cupa Libertadores dintre River Plate şi Boca Juniors a fost amânat cu o oră din cauza unor incidente petrecute în afara stadionului.

Fanii celor de la River au atacat autocarul celor de la Boca Juniors, iar Pablo Perez, argentinianul anunţat titular în echipa oaspeţilor ar avea probleme după ce o bucată din geam l-ar fi ”nimerit” în ochi. Acesta a fost transportat de urgenţă la spital.

Images from Boca's changing room where the players look in a very bad way - Pablo Pérez with...

