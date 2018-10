Julio Baptista (36 de ani) a explicat, duminică, situaţia sa exactă legată de starea sa de sănătate. "Bestia" a dezvăluit că nu suferă de astm sau alte probleme, ci e alergic la polen, lucru aflat abia după ce a efectuat un control după venirea în România. Atacantul de la CFR Cluj a motivat şi plecarea la Gala FIFA.

"E important să explic asta, pentru oameni. Am primit o propunere să vin aici din partea prietenului meu Toni Curea, care are mulţi prieteni în club. M-a adus la club ca să am posibilitatea să fac lucruri bune. Când am primit această propunere nu jucasem...