ULTIMA ORA: Barbat din Valeni, inecat in fantana!

DECEDAT… In aceasta dupa-amiaza, Detasamentul Vaslui al ISU a fost solicitat in localitatea Moara Domneasca, comuna Valeni, pentru a interveni sa salvaze un barbart, cazut intr-o fantana. Echipajul a depus tot efortul, pentru scoterea la suprafata a victimei, insa, din pacate, in ciuda eforturilor facute de salvatori, persoana nu a mai putut fi salvata, constandu-se decesul. Politistii cerceteaza imprejurarile in care barbatul si-a pierdut viata. Sotia acestuia a fost cea care a sunat la 112,... citeste mai mult

acum 49 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Vremea Noua in