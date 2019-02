Gareth Bale (29 de ani) are zilele numărate la Real Madrid. Şefii de pe "Santiago Bernabeu" i-au transmis un ultimatum galezului care a dezamăgit în El Clasico, 1-1 pe Camp Nou, miercuri seara. Predrag Mijatovic, directorul sportiv al madrilenilor, a anunţat care e ultima şansă pe care o mai are internaţionalul galez în tricoul campioanei Europei.

Bale a avut la dispoziţie o jumătate de oră să arate ce poate în El Clasico, dar a dezamăgit, după ce a ratat o ocazie incredibilă, cu poarta goală. În plus, conducerea Realului e supărată pe galez pentru că nu face faza defensivă. Avertismentul lui Mijatovic a venit... citeste mai mult

