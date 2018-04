Miercuri, 18 Aprilie, 22:49

Gigi Becali a anunțat azi, dezamăgit de rezultatul alegerilor pentru șefia FRF, că se retrage din fotbal. Patronul FCSB a dezvăluit că mâine va apărea un comunicat oficial. Declarația lui Gigi Becali e dată la cald, nervos după cele întâmplate la Casa Fotbalului.

"Nu mă mai implic, nu mai am niciun fel de tangență. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atât timp cât se întâmplă ce se întâmplă în fotbal, când e votat un om ca Burleanu, eu nu mai am de-a face. Am luat această... citeste mai mult