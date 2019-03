George Ţucudean (27 de ani) nu a putut fi folosit de CFR Cluj în meciul cu Viitorul (1-0, la Ovidiu). S-a spus că atacantul din Arad are probleme la inimă şi că de asta nu a putut juca, însă Bogdan Mara a anunţat ce se întâmplă de fapt cu golgheterul campioanei. Ţucudean va reveni mai repede decât era aşteptat pe teren, după ce se va trata la celebrul medic neconvenţionla Marijana.

”Nu are nimic, are o problemă şi se va recupera foarte repede, o leziune musculară. Şi el, şi noi am fost de comun acord (n.r. - să meargă la vraciul... citeste mai mult