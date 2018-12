ULTIMA ORA: Accident pe DE 581, intre un TIR si o autoutilitara | FOTO

NEATENTIE… Aseara, pe Drumul European 581, pe raza comunei Banca, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un TIR din Republica Moldova si o autoutilitara. Ambele vehicule se deplasau in acelasi sens de mers, dinspre Vaslui spre Barlad. Autoutilitara, condusa de un sofer de 37 de ani, se afla in urma TIR-ului, la volanul caruia se afla un cetatean moldovean, in varsta de 49 de ani. Dubita din Vaslui nu a pastrat distanta regulamentara in trafic, astfel ca, la un moment dat, pe fondul neatentiei, a intrat in TIR-ul moldoveanului. Din fericire, nu s-a inregistrat nicio victima, rezultand doar... citeste mai mult

