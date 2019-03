Claudiu Belu (25 de ani) a semnat oficial cu cei de la FCSB, echipa la care va juca începând din vară. Va fi a cincea echipă din CV-ul fundaşului dreapta, după Poli Timişoara, Concordia Chiajna, ACS Poli Timişoara şi ASA Târgu Mureş.

Jucătorul a fost astăzi la palatul lui Gigi Becali din Aleea Alexandru pentru a semna cu vicecampioana României şi a oferit o primă reacţie. Până se va alătura echipei conduse de Mihai Teja (40 de ani), acesta se gândeşte la ce are de făcut la actuala sa echipă, Astra:

"Da, am semnat. Mai am la Astra de jucat şi de-abia din vară o... citeste mai mult