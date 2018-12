ULTIMA ORA: 2500 de oameni, fara curent electric, la Vinderei | FOTO

NECAZ… Situatie grava in comuna Vinderei, unde, din cauza condițiilor meteo (chiciură) sunt cazuti nu mai putin de 8 stâlpi din beton, in zona Lanul Mare-Obarseni. “Din aceasta cauza, satele Obarseni,Valea Lunga,Talașman ,Vinderei, avand impreuna o populație de peste 2500 de locuitori, au ramas fara energie electrica. Am anunțat pe domnul subprefect, care ne-a asigurat ,ca va face toate demersurile pentru a rezolva situația cât mai repede”, a spus primarul Ioan Ghiur, din comuna Vinderei.

citeste mai mult

acum 50 min. in Locale, Vizualizari: 26 , Sursa: Vremea Noua in