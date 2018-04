Jucătoarea japoneză de origini haitiene a fost învinsă la Charlestone de Julia Georges, 7-6, 6-3 în favoarea jucătoarei din Germania. La finalul acestei confruntări, Osaka a făcut un anunţ neaşteptat: ”Ce am simţit azi e foarte dificil. Nu am mai simţit aşa ceva în viaţa mea. Am o depresie. Nu ştiu cum să explic, dar e ceva ce vine în valuri. Aşa s-a întâmplat şi ieri. M-am trezit cu o depresie”, a spus Osaka.

Clasată acum pe locul 21 WTA, Osaka a avut parte de un traseu perfect la Indian Wells, câştigând meciuri cu adversare precum Şarapova,... citeste mai mult

