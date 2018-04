Dialogul halucinant pe care mama Elodiei Ghinescu l-a purtat cu fostul ginere, Cristian Cioacă continuă să-i dea fiori reci. Ea a povestit ultima discuție pe care a avut-o cu bărbatul care i-a ucis fiica, iar detalii sunt teribile.

„M-a sunat atunci, după câteva zile, singura dată când m-a sunat. M-a sunat, dat noi eram, după cum nu prea stăm acasă, avem treburi, eram pe drum și plângea de nici nu înțelegeam. Am oprit mașina ca să pot să înțeleg ce zice și îmi spunea că toată viața a făcut ce a vrut și că acum am ascultat de părinți și uite ce am făcut. Și că o să mă arunc cu mașina într-o prăpastie și nu o s-o mai vezi pe Elodia nici vie, nici moartă, niciodată. Și...

