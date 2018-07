Uleiul de in este bogat în vitamine, minerale şi este o excelentă sursă de acizi graşi sănătoşi Omega 3 şi Omega 6. Nu conţine gluten şi poate fi consumat de persoanele ce suferă de intoleranţă la gluten.

Uleiul de in poate fi inclus pe lista alimentelor cu beneficii extraordinare pentru sănătate. Iată de ce uleiul de in este un adevărat elixir pentru organism.

Scade nivelul colesterolului Uleiul de in este capabil să regleze tensiunea arterială, scăzând astfel nivelul colesterolului, reglează pulsul, coagularea sângelui şi sistemul nervos.

Te... citeste mai mult

azi, 13:59 in Sanatate, Vizualizari: 45 , Sursa: Adevarul in