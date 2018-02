Fructele de catina se numara printre cele mai nutritive alimente existente. In ciuda dimensiunilor reduse, acest fruct este o bomba de nutrienti; contine 190 de substante nutritive active, inclusiv vitaminele A, B1, B2, C, D, E, K, flavonoide, aminoacizi, fenoli, acid folic plus 20 de minerale diferite. Mai mult, catina este singura planta cunoscuta pana in prezent ce contine Omega 3, 6, 7 si 9, iar uleiul de catina este cea mai buna sursa vegetariana de omega 7. Compozitia unica de acizi esentiali grasi si vitamine ofera acestor boabe numeroase utilizari si beneficii terapeutice. Iata cateva utilizari terapeutice ale uleiului de catina:

