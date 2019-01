Tulburările de memorie sunt foarte periculoase! Iata ce spune specialistul!

Tulburarile de memorie pot duce, in timp, la dementa. „Femeile prin natura lor sunt pregatite sa suporte mult mai bine situatiile stresante de viata, fiindca asa sunt construite genetic. De aceea, rezista mult mai bine la factorii de stres, insa cand se acumuleaza, reprezinta un factor de risc in dezvoltarea unei boli neurovegetative ”, afirma Prof. dr Luiza Spiru

In Romania, peste 500 de mii de oameni sufera de Alzheimer. „Daca factorii de stres ajung sa afecteze organismul nostru pana in faza de epuizare- anxietate, depresie, atunci este nevoie de un tratament adecvat”, a adaugat specialistul.

Sursa: Antena 3