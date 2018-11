Conservele de ton ar trebui in mod normal sa contina carne maruntita de ton, dar, din nefericire, nu se întâmplă mereu asta.

O organizatie non profit din Statele Unite a descoperit ca in unele conserve, dar si ca ceea ce se serveste in restaurante a fi ton, este de fapt un tip de peste numit escolat.

Acest tip de peste este de adancime, uleios, asemanator la gust cu tonul, dar mult mai ieftin. Desi este gustos, acest peste poate duce in timp la diferite probleme ale stomacului.

Pe langa escolar, in... citeste mai mult

