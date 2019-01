Monica Niculescu, jucătoarea premiată în 2018 într-o anchetă marca New York Times cu locul doi în topul celor mai ciudate lovituri din circuitul de tenis feminin al momentului, a reuşit una dintre cele mai frumoase lovituri ale zilei, la Shenzhen.

Sportiva în vârstă de 31 de ani a tăiat incredibil cu forehandul returul Jelenei Ostapenko, îngropând mingea lângă fileu, cu o execuţie care i-a uimit pe reprezentanţii WTA care au scris, rapid, pe reţelele de socializare: "Uitaţi-vă la acest efect al Monicăi Niculescu".

Just look at the side-spin on that from Monica... citeste mai mult

