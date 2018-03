Buricul iese în afară, ca un buton

În cazul în care buricul are această formă, trebuie să observi dacă el are tendința de a se mări. În cazul în care iese în afară mai mult decât de obicei, nu este normal si este primul semn al apariției herniei de disc.

Buricul are o formă bombată

Oameni care au această formă bombată sunt mai predispuse la a contacta virusuri și răceli.

Buricul băgat înăuntru

Această formă a buric poate indica probleme cu sistemul digestiv. De asemenea, în mai multe cazuri, persoanele cu această formă buric au... citeste mai mult

