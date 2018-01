Buricul iese în afară, ca un buton

În cazul în care buricul are această formă, trebuie să observi dacă el are tendința de a se mări. În cazul în care iese în afară mai mult decât de obicei, nu este normal si este primul semn al apariției herniei de disc.

Buricul are o formă bombată

Oameni care au această formă bombată sunt mai predispuse la a contacta virusuri și răceli.

Buricul băgat înăuntru

Această formă a buric poate indica probleme cu sistemul digestiv. De asemenea, în mai multe cazuri, persoanele cu această formă buric au probleme cu greutatea. De asemenea, aceasta poate duce uneori la constipație, conform andreilaslau.ro.

Buricul care... citeste mai mult

