UiPath deschide un nou centru de dezvoltare. Cum poti obtine un job? UitPath este un start up care isi propune sa revolutioneze activitatea la locul de munca prin automatizarea sarcinilor efectuate astazi de angajati. Anul acesta compania planuieste sa mai deschida un centru de devoltare in Romania. In acest moment, start-ul este evaluat la 1.1 miliarde de dolari si este in cautarea celor mai buni ingineri.

„Am vazut ca business-ul functioneaza, iar în 2018 vom continua ce stim sa facem. Vom deschide in Romania cel putin un alt centru de dezvoltare. Vom mai deschide un... citeste mai mult