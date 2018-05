UiPath, prima companie de IT fondată în România care a fost evaluată la mai mult de 1 mld. dolari („unicorn“), construieşte o echipă de M&A (fuziuni şi achiziţii - n.red.) dedicată preluării altor firme, în condiţiile în care a început plafonarea creşterii organice, a declarat Daniel Dines (al doilea din dreapta), CEO al companiei, la deschiderea celei de-a patra ediţii a EY Entrepreneur Of The Year.

„Am ajuns la o limită a creşterii organice. Ne uităm să achiziţionăm companii. Ca să cumperi o companie este nevoie de un efort mare, trebuie să vorbeşti... citeste mai mult