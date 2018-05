Firmele din Brazilia pierd 325 de zile lucrătoare pe an pentru pregătirea declaraţiilor fiscale şi pentru plata taxelor şi impozitelor. Asta deşi au de făcut doar 10 plăţi pe an. În total, acest proces "înghite" 2.600 ore pe an, potrivit...

Money.ro, 9 Ianuarie 2011