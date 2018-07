UE pregatita sa raspunda SUA in privinta maririi tarifelor comerciale Uniunea Europeana pregateste masuri de contracarare in cazul in care Presedintele Donald Trump va impune o crestere a tarifelor cu 20% in ceea ce priveste importul de masini fabricate in UE.

Comisia Europeana a informat ambasadorii delegati pentru relatiile cu Statele Unite si a declarat ca se lucreaza la “masuri de reechilibrare” ce vor intra in vigoare imediat in cazul in care SUA va mari tarifele pe masinile pe care tarile din cadrul Uniunii le exporta catre acestea.

Astfel, Presedintele Comisiei Euripene Jean-Claude Juncker se va intalni cu Donald Trump pe data de... citeste mai mult