Comisia Europeană a reafirmat ieri că liderii Uniunii Europene nu vor renegocia acordul cu Londra privind Brexitul, convenit în luna decembrie cu premierul britanic, Theresa May. „Acordul aflat pe masă este singurul şi cel mai bun posibil. Acest acord nu va fi renegociat”, a declarat purtătorul de cuvânt al CE, Margaritis Schinas, răspunzând unei întrebări privind o conversaţie telefonică avută vineri de premierul britanic, Theresa May, şi preşedintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker (foto). Schinas a repetat că această conversaţie a fost una „amicală”, iar cei doi vor discuta din nou în această săptămână. May nu a reuşit să obţină... citeste mai mult