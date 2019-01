UE impune taxe la import pentru orezul din Cambodgia si Myanmar

Ancheta efectuata de CE a confirmat o crestere semnificativa a importurilor de orez Indica din Cambodgia si Myanmar in Uniunea Europeana; aceasta crestere a cauzat prejudicii economice producatorilor europeni. Prin urmare, Comisia Europeana a decis astazi sa reintroduca taxe la import, care vor scadea in mod constant pe parcursul unei perioade de trei ani.

In conformitate cu decizia Comisiei, incepand cu data de 18 ianuarie Uniunea Europeana va reinstitui taxa vamala normala aferenta acestui produs, in cuantum de... citeste mai mult