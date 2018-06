UE cere Guvernului Romaniei sa cheltuiasca mai putin Ecofin, consiliul mi­nistrilor de finante din UE, cer Guvernului Romaniei sa cheltuiasca mai putin pentru a se incadra in tintele de deficit. Intr-o rezoltutie adoptata la finalul saptamanii trecute, ministrii de finante ai UE vor ca Executivul Dancila sa corecteze "abaterea bugetara semni­ficativa" inregistrata de finantele tarii.

Datoria externa a Romaniei nu ii permite sa aiba un deficit structural mai mare de 1%, Guvernul adoptand prevederi in acest sens in legislatia interna. Potrivit MTO (obiectivul pe termen mediu), o tara din... citeste mai mult