Jucătoarea echipei de handbal CSM Bucureşti Aneta Udriştoiu a declarat, la întoarcerea de la turneul Final4 al Ligii Campionilor unde a obţinut locul 3, că atât a putut formaţia sa în momentul de faţă.

„Pentru mine a fost primul Final4 şi a fost un lucru extraordinar. Mă bucur enorm de mult că am ajuns aici şi că am luat locul 3. Atât am putut în momentul de faţă, iar eu sunt mândră de echipa mea. Bineînţeles că există o doză de amărăciune, toată lumea îşi doreşte locul 1, dar trebuie să luăm totul pas cu pas. Vor mai fi ani în care vom ajunge acolo (n.r. - Final4), aşa că e important să nu ne pierdem încrederea", a spus ea.

