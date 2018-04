Elena Udrea susţine că are statut provizoriu de refugiat politic în Costa Rica din 21 martie şi că una dintre obligaţiile pe care le are este de a nu părăsi teritoriul statului Costa Rica. La termenul de ieri al procesului „Gala Bute, Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea, a declarat că fostul ministru a primit în Costa Rica un carnet de refugiat valabil pe un an, iar acest statut o protejează de o eventuală extrădare. „În prezent, doamna Elena Udrea a primit din partea statului Costa Rica statutul de refugiat politic în baza Convenţiei pentru refugiaţi din... citeste mai mult