Udrea numește 2 jurnaliști care scriu la comanda lui Florian Coldea

Elena Udrea are o nouă ieșire explozivă. Ea susține că jurnaliștii Ioana Ene Dogioiu și Dan Tapalagă ar scrie la ordinul fostul prim-adjunct al SRI, Florin Coldea, iar ultima informație lansată de Coldea în spațiul public este o promisiune că Elena Udrea va fi condamnată în acest an, scrie ştiripesurse.ro.

”De regula, nu imi pierd vremea sa ii citesc pe Dogioiu, Tapalaga si ceilalti pentru ca ei nu au opinii, ei sunt doar trompetele Sistemului. Dar tocmai de aceea, cand vrei sa stii ce parere are Coldea despre un subiect, te uiti la ce scriu ei.

Dupa ultimele mele postari, constat ca pe Coldea l-au lasat nervii si a inceput “sa dea din casa”. Ne spune azi, via Dogioiu, cum ca eu voi fi conda citeste mai mult

