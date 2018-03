Fostul ministru al Turismului mai transmite că nu a vrut să preia Realitatea, aşa cum a declarat Sebastian Ghiţă, şi nici nu avea cum, ci Sebastian Ghiţă a luat-o, cu ajutorul lui George Maior şi Florian Coldea.

Elena Udrea susţine că, referitor la "poveştile pe care le-ar fi auzit de la SRI cu dosare cu arabi şi nu mai stiu ce", şi acest episod este descris de ea în jurnal, apoi l-a dat exemplu şi public de câteva ori, ca probă a implicării lui Florian Coldea în afaceri.

"Desi m-a prins episodul taspe din interviul cu Sebi Ghita la spital si am cu totul alte prioritati, avand in vedere ca am fost subiect al acestei filmari, probabil pentru ca... citeste mai mult

acum 51 min. in Politica, Vizualizari: 95 , Sursa: Realitatea in