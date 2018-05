Udrea: Fara discutie ma intorc in tara, daca mi se da sansa sa ma apar corect Elena Udrea sustine ca s-ar intoarce in tara in conditiile in care i s-ar oferi sansa de a se apara corect. "Sa am sansa sa ma apar in fata unei instante corecte, care nu este formata din judecatori care executa ordinele, este tot ce imi doresc", a sustinut fostul ministru la Antena 3.

