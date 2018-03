Fosta blondă de la Cotroceni, Elena Udrea, face dezvăluiri incendiare în miez de noapte. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Udrea a vorbit despre sarcină, dar şi despre locul unde se află în Costa Rica.

"Am făcut poze în San Jose în capitală. Acolo stăm noi, în San Jose, în Capitală. În acele poze eram în afara oraşului. Nu stau cu Alina Bica. Eu stau la hotel acum. În primul semestru de sarcină voi căuta o locaţie mai caldă. Am o lipsă de poftă de mâncare. Am slăbit vreo două kilograme. Sunt bine în privinţa greutăţii. Mă aştept... citeste mai mult

