Kelemen Hunor consideră că miniştrii Toader şi Teodorovici se află în eroare

OUG 114 este o nebunie totală, declară la RFI preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. El comentează afirmaţia ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, care susţinea recent că Ordonanţa privind măsurile fiscale este ”cel mai curajos act normativ de după Revoluţie”.

Kelemen Hunor spune că ”domnul Teodorovici e un om simpatic, dar greşeşte”.

”Limita între curaj şi nebunie e o limită foarte subţire. Cred că a trecut de linie, ăsta nu e curaj, asta e o nebunie totală. Am spus în decembrie, am spus în ianuarie, am spus în februarie, mai repet o dată: a greşit, greşeşte. Nu poţi să dai o OUG prin care bulversezi tot... citeste mai mult