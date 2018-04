UDMR il felicita pe Viktor Orban pentru victoria in alegeri: Buna treaba, noroc in urmatorii patru ani! Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, il felicita pe premierul ungar, Viktor Orban, pentru victoria in alegerile legislative care s-au desfasurat duminica in Ungaria.

„Felicitari! Buna treaba, noroc in urmatorii patru ani!”, este mesajul postat pe Facebook de Kelemen Hunor pentru Viktor Orban.

Premierul Viktor Orban, care se pregateste pentru un nou mandat de prim-ministru al Ungariei, s-a adresat alegatorilor, duminica seara, dupa anuntarea rezultatelor partiale care arata ca partidul sau, Fidesz, a obtinut 49,5% din voturi, si a multumit pentru increderea acordata si celor... citeste mai mult

