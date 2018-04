Declaraţia prin care preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dăncilă are "foarte multă conotaţie politică" şi nu va avea un rezultat direct, a declarat pentru RFI liderul deputaţilor UDMR, Attila Korodi.

În opinia lui Attila Korodi, declaraţia de vineri a preşedintelui Klaus Iohannis "are foarte multă conotaţie politică, dar o declaraţie care imediat, în perioada următoare, nu are cum să aibă un rezultat direct, procedural, pentru că efectiv, preşedintele nu are prerogative de a cere demisia,... citeste mai mult

