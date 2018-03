Ucraina a avertizat vineri ca le va interzice alegatorilor rusi accesul in consulatele tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, care au loc la patru ani de la anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova, scrie Le Figaro.

Pe pagina sa de Facebook, ministrul de Interne Arsen Avakov a anuntat ca politia care pazeste reprezentantele diplomatice ruse in Ucraina, „la Kiev, Harkov, Odesa si Liov nu va permite accesul cetatenilor rusi in aceste cladiri pentru a vota”.

Politia ucraineana pazeste Ambasada Rusiei la Kiev si misiunile consulare la Odesa si in alte orase.

Kievul a anuntat ca doar unor oficiali diplomatici rusi li se va... citeste mai mult