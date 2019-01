„Sfârşit de poveste! Da, vom continua să facem asta, indiferent că le place sau nu ruşilor“, a declarat Iurii Biriukov pentru NewsOne.

În opinia sa, Kievul are dreptul la o „trecere fără obstacole din Marea Neagră în Marea Azov şi în sens invers“.

La 25 noiembrie, Garda de Coastă rusă a capturat trei nave de război ucrainene şi cei 24 de marinari aflaţi la bord sub motivul pătrunderii ilegale în apele teritoriale ale Rusiei.

Aceasta a fost prima confruntare militară făţişă între cele două părţi după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, în martie 2014, şi izbucnirea în acelaşi an a conflictului militar în... citeste mai mult

acum 30 min. in Externe, Vizualizari: 12 , Sursa: Adevarul in