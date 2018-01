Hepatita este o inflamatie a ficatului cauzata de un virus. Adesea subestimata, hepatita este o boala care afecteaza din ce in ce mai multa populatie din intreaga lume. Studiile confirma un nmar alarmant de peste 500 de milioane la nivel global, care sufera de o forma de hepatita. Hepatitele virale sunt raspunzatoare de moartea a aproximativ un milion de oameni in intreaga lume.

Exista 5 tipuri de virusuri hepatice: A, B, C, D si E. Fiecare dintre acestea fiind capabile sa provoace efecte pe termen scurt si infectii acute. Cele mai grave fiind cele de tip B, C si D.

Boala muta a ficatului. Nu doare, nu ustura, nici nu stii ca o ai

Din pacate, foarte multe cazuri de hepatita nu sunt... citeste mai mult

