Autorul atacului de la liceul din Parkland, Florida, are 19 ani. Obsedat de arme, Nicholas Cruz a fost elev al liceului, dar exmatriculat.



Nicholas de Jesus Cruz era un copil-problemă și a fost dat afara din liceul din Parkland din motive disciplinare ”neprecizate”, potrivit poliției din Florida. Avand o pasiune bolnavicioasa pentru arme, tânărul de 19 ani s-a pozat în ipostaze bizare pe rețele de socializare.

”Toți colegii săi știau că va fi el” a declarat, pentru postul local W-FOR TV, Matthew Walker, un elev de 17 ani. ”Mai in gluma, mai in serios, mulți elevi spuneau că el... citeste mai mult